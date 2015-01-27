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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:08

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:це початок кінця контори...мабуть.
классика ... наверное.

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26

Все ж таки в Долярчика повинна бути надія на світле майбутнє...що прорвуться.
Після Нового року теж був затик 2 тижні...ну і тут спланували затик біля 2 тижнів. Зберуть грошенят з нових що зайдуть ше на 8% тижневих...а можливо хто лоханеться і переінвестує під 9% тижневих...і буде шо заплатити тим хто вже привик шо лаве капає.
Надія ще є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Не бачу проблем взагалі. Зниження відсотків лише продовжить життя конторі. Будуть пересаджувати у довші гроші. Це добре. 9 відсотків реінвесту ще краще, відбивають необхідність плати менеджеру рефінанс і залишають кошти в піраміді. А своя крипта це взагалі щось, якщо вийде на криптовалютну біржу здорожчає на 5 10 разів. Тоді це і не піраміда. Буду інвестувати ще.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Зниження відсотків лише продовжить життя конторі.

Зниження відсотків з наступного тижня це.
1. Заклик щоб вже цього тижня вже заносили нові...а то немає чим платити старим.
2. Нові клієнти для окупності вже мусять сидіти більше 3 місяців...а чи проживе піраміда стільки часу...повинен задати всякий хто тільки сюди входить.
3. А якщо тижневий бонус знизять до 4% то окупність тоді півроку і за півроку заробіток лише до 100%, якийсь мізер як фінпірамід.
4. Ну і ще одна небезпека...в цю пятницю 31.01 нічого не заплатять виглядає.
А чи заплатять 7 лютого року 2020...чи занесуть нові клієнти для всіх попередніх які вже стрижуть профіт?
5. Про криптуконтори...це не сприймається серйозно.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:45

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Буду інвестувати ще.

Сумніваюсь
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:58

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Буду інвестувати ще.

Сумніваюсь

на пару з Долярчиком розводять 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:59

  jump написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Буду інвестувати ще.

Сумніваюсь

на пару з Долярчиком розводять 8)


Так, я розвожу вас. Зайдете і втратите грощі, от тільки зайдете і відразу хана.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 07:59

Prosecutor, як на мене Ви просто бажаєте щоб піраміда довше прожила і платежі йшли і йшли. Тому мусите підтримувати дії керівництва.
Піраміду ще ж підточують і сітьовики. Їх завдання принести в котел мінімум а по рефералці винести максимум. І ці сітки вже по максимуму пють кров з контори.
Що з ними робити? Питання стоїть на порядку денному.
Якщо пенсіонер не користується інтернетом як йому отримати свій кишмиш?
Як добратися до балансу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:01

  Квесторе_поверніться написав:Prosecutor, як на мене Ви просто бажаєте щоб піраміда довше прожила і платежі йшли і йшли. Тому мусите підтримувати дії керівництва.
Піраміду ще ж підточують і сітьовики. Їх завдання принести в котел мінімум а по рефералці винести максимум. І ці сітки вже по максимуму пють кров з контори.
Що з ними робити? Питання стоїть на порядку денному.
Якщо пенсіонер не користується інтернетом як йому отримати свій кишмиш?
Як добратися до балансу?


Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.
Як забрати свої гроші навіть дибіли розберуться.
Я нічого і нікого не підтримую. Просто констатую факт. Те що вони роблять це прогрес а не регрес. Якщо дійсно зможуть запустити свою криптомонету на біржу, буде ріст в десятки разів. Питання в тому чи зможуть.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:58

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.

Ок.
А хтось досліджував яку побрякушку в магазі контори в сріблі потрібно взяти скажемо на 1000 сертифікат, щоб якомога більше отримати грн взад?
Хтось казав що за 1 грам срібла в ломбарді 10 грн дають.
Це знецінення сертифіката в разів 20 виглядає.
Це до того щоб не випробовувувати долю швиденько отоваритись...але тут втрати шаленні.
В піраміду ввійти легко а вийти практично майже з повними тратами.
І ше питання відкрите...будуть в пятницю 31.01 виплати чи ні...шо кажужуть верхи...попізже?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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