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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:07

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.

Ок.
А хтось досліджував яку побрякушку в магазі контори в сріблі потрібно взяти скажемо на 1000 сертифікат, щоб якомога більше отримати грн взад?
Хтось казав що за 1 грам срібла в ломбарді 10 грн дають.
Це знецінення сертифіката в разів 20 виглядає.
Це до того щоб не випробовувувати долю швиденько отоваритись...але тут втрати шаленні.
В піраміду ввійти легко а вийти практично майже з повними тратами.
І ше питання відкрите...будуть в пятницю 31.01 виплати чи ні...шо кажужуть верхи...попізже?


Виплат не буде. Можна буде тільки замовити. Після замовлення 3 дні і отримуєш. Що дуже добре, так це вибір між тим куди плати. На карту, на пефект мани, нал, або рефінанс. А ви зашли чи що?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:А ви зашли чи що?

Якби навіть зайшов думаєте що признавався б.
Тут накопав на Гонту Миколу Петровича
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86243401
Особа 3 в Постанові.
Виглядає що опрокинув Сову Юрія Георгійовича Особа 4 в Постанові.
Хоч Суд виграний але виглядає на підставу...зкрисятничав 1,1 млн в імярека.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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