prosecutor написав:Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.
Ок. А хтось досліджував яку побрякушку в магазі контори в сріблі потрібно взяти скажемо на 1000 сертифікат, щоб якомога більше отримати грн взад? Хтось казав що за 1 грам срібла в ломбарді 10 грн дають. Це знецінення сертифіката в разів 20 виглядає. Це до того щоб не випробовувувати долю швиденько отоваритись...але тут втрати шаленні. В піраміду ввійти легко а вийти практично майже з повними тратами. І ше питання відкрите...будуть в пятницю 31.01 виплати чи ні...шо кажужуть верхи...попізже?
Виплат не буде. Можна буде тільки замовити. Після замовлення 3 дні і отримуєш. Що дуже добре, так це вибір між тим куди плати. На карту, на пефект мани, нал, або рефінанс. А ви зашли чи що?
Якби навіть зайшов думаєте що признавався б. Тут накопав на Гонту Миколу Петровича http://reyestr.court.gov.ua/Review/86243401 Особа 3 в Постанові. Виглядає що опрокинув Сову Юрія Георгійовича Особа 4 в Постанові. Хоч Суд виграний але виглядає на підставу...зкрисятничав 1,1 млн в імярека.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
prosecutor написав:Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.
Ок. А хтось досліджував яку побрякушку в магазі контори в сріблі потрібно взяти скажемо на 1000 сертифікат, щоб якомога більше отримати грн взад? Хтось казав що за 1 грам срібла в ломбарді 10 грн дають. Це знецінення сертифіката в разів 20 виглядає. Це до того щоб не випробовувувати долю швиденько отоваритись...але тут втрати шаленні. В піраміду ввійти легко а вийти практично майже з повними тратами. І ше питання відкрите...будуть в пятницю 31.01 виплати чи ні...шо кажужуть верхи...попізже?
31.01 гроші будуть тільки на балансі. Якщо заказати гроші то вони будуть у понеділок. Якщо ні будуть збиратися на балансі.