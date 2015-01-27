prosecutor написав:Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.
Ок. А хтось досліджував яку побрякушку в магазі контори в сріблі потрібно взяти скажемо на 1000 сертифікат, щоб якомога більше отримати грн взад? Хтось казав що за 1 грам срібла в ломбарді 10 грн дають. Це знецінення сертифіката в разів 20 виглядає. Це до того щоб не випробовувувати долю швиденько отоваритись...але тут втрати шаленні. В піраміду ввійти легко а вийти практично майже з повними тратами. І ше питання відкрите...будуть в пятницю 31.01 виплати чи ні...шо кажужуть верхи...попізже?
Виплат не буде. Можна буде тільки замовити. Після замовлення 3 дні і отримуєш. Що дуже добре, так це вибір між тим куди плати. На карту, на пефект мани, нал, або рефінанс. А ви зашли чи що?
Якби навіть зайшов думаєте що признавався б. Тут накопав на Гонту Миколу Петровича http://reyestr.court.gov.ua/Review/86243401 Особа 3 в Постанові. Виглядає що опрокинув Сову Юрія Георгійовича Особа 4 в Постанові. Хоч Суд виграний але виглядає на підставу...зкрисятничав 1,1 млн в імярека.
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prosecutor написав:Все одно. Головне щоб гроші капали якомога довше
Вони то капають на баланс...а от коли кнопку прикрутять на вивід...попередньо обіцяють 31.01.2020...але чи встигнуть акумулювати кошти. Народ вже працювати не хоче...каже що більшу зарплату йому Гонтаконтора платить.
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