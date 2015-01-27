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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:07

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Прийде до магазину, йому відновлять доступ до кабінету бо ввн його і не знав і поставлять отримати в касі. Через 3 дні прийде забере гроші.

Ок.
А хтось досліджував яку побрякушку в магазі контори в сріблі потрібно взяти скажемо на 1000 сертифікат, щоб якомога більше отримати грн взад?
Хтось казав що за 1 грам срібла в ломбарді 10 грн дають.
Це знецінення сертифіката в разів 20 виглядає.
Це до того щоб не випробовувувати долю швиденько отоваритись...але тут втрати шаленні.
В піраміду ввійти легко а вийти практично майже з повними тратами.
І ше питання відкрите...будуть в пятницю 31.01 виплати чи ні...шо кажужуть верхи...попізже?


Виплат не буде. Можна буде тільки замовити. Після замовлення 3 дні і отримуєш. Що дуже добре, так це вибір між тим куди плати. На карту, на пефект мани, нал, або рефінанс. А ви зашли чи що?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:А ви зашли чи що?

Якби навіть зайшов думаєте що признавався б.
Тут накопав на Гонту Миколу Петровича
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86243401
Особа 3 в Постанові.
Виглядає що опрокинув Сову Юрія Георгійовича Особа 4 в Постанові.
Хоч Суд виграний але виглядає на підставу...зкрисятничав 1,1 млн в імярека.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:21

Все одно. Головне щоб гроші капали якомога довше
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:26

  prosecutor написав:Все одно. Головне щоб гроші капали якомога довше

Вони то капають на баланс...а от коли кнопку прикрутять на вивід...попередньо обіцяють 31.01.2020...але чи встигнуть акумулювати кошти.
Народ вже працювати не хоче...каже що більшу зарплату йому Гонтаконтора платить. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31959
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