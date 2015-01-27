RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53

  greenozon написав:
  prosecutor написав:Все одно. Головне щоб гроші капали якомога довше


головне обікрасти нещасних бабусів і дідусів

дебіли б..я


Точно. Ви за них голосували.
prosecutor
 
Повідомлень: 136
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:05

prosecutor
я не дулєрчик, прошу пардона, це по його частині :mrgreen:

овва, а цього гаврилу івановича блоканули, яка прикрість спіткала українського спртсмена!

http://prntscr.com/qv9yst
:shock: :shock:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:38

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Бедолага. Он любил этот форум. Таких людей нужно в красную книгу заносить.
prosecutor
 
Повідомлень: 136
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:53

  prosecutor написав:Бедолага. Он любил этот форум. Таких людей нужно в красную книгу заносить.

Жизнь даётся один раз и прожить её нужно так,чтобы после смерти тебя не дали продать на органы
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3630
З нами з: 03.12.14
Подякував: 454 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:13

Кнопку на вивід прикрутили?
Ліміти на вивід є?
Підняти ліміти можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32017
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обман интернет магазина "Приманка"
vlfloria » Вів 07 січ, 2020 11:57
0 270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2020 11:57
vlfloria
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 13:34
29 91733
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 09:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 10:38
3 1974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 12:13
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.