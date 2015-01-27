Точно. Ви за них голосували.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:05
prosecutor
я не дулєрчик, прошу пардона, це по його частині
овва, а цього гаврилу івановича блоканули, яка прикрість спіткала українського спртсмена!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:38
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Бедолага. Он любил этот форум. Таких людей нужно в красную книгу заносить.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:53
Жизнь даётся один раз и прожить её нужно так,чтобы после смерти тебя не дали продать на органы
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:13
Кнопку на вивід прикрутили?
Ліміти на вивід є?
Підняти ліміти можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:58
Долярчикові слуги народу
Депутат від СН подав у поліцію заяву на волонтерку через дискримінацію російської мови
Євгеній Брагар подав у поліцію заяву на волонтерку, яка просила водія автобуса вимкнути російський серіал
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:12
На Джерельній у Львові картками банків можна за цацки платити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:05
Всі виведені вчора з баланса капнуть в понеділок чи середу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:15
В понеділок нічого не капне....в середу чи четвер...можливо...чекайте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 02 лют, 2020 09:26
...ну от хто вам отак викладе правду?- а ви не ціните її!
... ееееххххх...... шкода, що тут "колега по цеху", який ВЖЕ ВИВІВ СВОЇ і тепер лише пікнічкує/кайфує - не хоче викласти отак свої скріни..... - а то, своєю сумою виплат - він би тут багатьом "носа втер"!
... а якщо натиснути на "виведення средств", то появляється отаке...
... ну, і судячи з циферок, вже бачите/розумієте, скільки я долив, щоб отримувати 827грн щотижня...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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