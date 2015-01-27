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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:32

Долярчик, так вивели чи реінвестували?
Саме час реінвестовувати під 9%. :)
Ставки падають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:27

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, так вивели чи реінвестували?
Саме час реінвестовувати під 9%. :)
Ставки падають.

... ні, в мене тепер стратегія така - вивожжу в +, а вже тоді аж думаю, що робити далі!(тобто, 2 місяці - буду сидіти рівно на дупі) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 19202122
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