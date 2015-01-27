Долярчик, так вивели чи реінвестували?
Саме час реінвестовувати під 9%.
Ставки падають.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:32
Долярчик, так вивели чи реінвестували?
Саме час реінвестовувати під 9%.
Ставки падають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 02 лют, 2020 16:27
... ні, в мене тепер стратегія така - вивожжу в +, а вже тоді аж думаю, що робити далі!(тобто, 2 місяці - буду сидіти рівно на дупі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:50
Перша тисяча в 0 вже витягнулась?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- рахуємо разом: пройшло 9 тижнів(якщо не помиляюсь)...
9х80грн = 720 + 200(це 4рази отримав по 50 бонусних) = 920грн
...тобто, цього тижня по першій вкладеній сумі виходжу в 0.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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