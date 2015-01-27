Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

... і так, стандартні % падають.... - але чорти заманюють високими % з балансаИнформация от В2В!----------С 3 по 9 февраля, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 6,5% в неделю.За покупку с баланса 9% в неделю.Живите в достатке!С уважением, В2В!---------------....хоча, ті що вивели своє - можуть і побавитись зі свого балансу..... - особливо, якщо їм капає 5-10, чи 50-100 тис. грн в ТИЖДЕНЬ!- а я такого робити НЕ буду, поки не вийду хоча би в 0!п. с.... нє, от справді в такі піраміди потрібно грати так:1)...входити в піраміду найкраще на початку, як тільки вона почала існувати і закинула цікаві пропозиції....2)...входити разово, але по максимуму!(наприклад, на 10-20,чи 50% своєї скирди.... - тут вже які в кого сталеві яя)3)...як тільки відбили/витягнули свої.... - далі, або просто витягуєте все, що вам капає на халяву, або ре-інвестуєте, АЛЕ! - але знову ж таки, лише 10-20, чи 50% від тих прибуткових/халявних, які ви вже отримали "зверху"!