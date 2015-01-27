Долярчик, так вивели чи реінвестували?
Саме час реінвестовувати під 9%.
Ставки падають.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:32
Долярчик, так вивели чи реінвестували?
Саме час реінвестовувати під 9%.
Ставки падають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 02 лют, 2020 16:27
... ні, в мене тепер стратегія така - вивожжу в +, а вже тоді аж думаю, що робити далі!(тобто, 2 місяці - буду сидіти рівно на дупі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:50
Перша тисяча в 0 вже витягнулась?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- рахуємо разом: пройшло 9 тижнів(якщо не помиляюсь)...
9х80грн = 720 + 200(це 4рази отримав по 50 бонусних) = 920грн
...тобто, цього тижня по першій вкладеній сумі виходжу в 0.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53
... стратегія стратегічного стратега!©®™
... і так, стандартні % падають.... - але чорти заманюють високими % з баланса
Информация от В2В!
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С 3 по 9 февраля, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 6,5% в неделю.
За покупку с баланса 9% в неделю.
Живите в достатке!
С уважением, В2В!
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....хоча, ті що вивели своє - можуть і побавитись зі свого балансу..... - особливо, якщо їм капає 5-10, чи 50-100 тис. грн в ТИЖДЕНЬ!
- а я такого робити НЕ буду, поки не вийду хоча би в 0!
п. с.
... нє, от справді в такі піраміди потрібно грати так:
1)...входити в піраміду найкраще на початку, як тільки вона почала існувати і закинула цікаві пропозиції....
2)...входити разово, але по максимуму!(наприклад, на 10-20,чи 50% своєї скирди.... - тут вже які в кого сталеві яя)
3)...як тільки відбили/витягнули свої.... - далі, або просто витягуєте все, що вам капає на халяву, або ре-інвестуєте, АЛЕ! - але знову ж таки, лише 10-20, чи 50% від тих прибуткових/халявних, які ви вже отримали "зверху"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 03 лют, 2020 00:50
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Долярчик. Я б міг звичайно показати свій кабінет, але не буду. Там сумми досить великі, а гроші люблять тишу.
Я насолоджуюсь халявою. Але не довго це буде. Якщо в піраміді через 4 тижні щось станеться я зайду на всі що отрииав з піраміди.
Можна і більше але не хочу вже лізти до себе в кишеню. Хоча розумію, що якщо реально доведуть до кінця те що задумали можна було б дуже добре заробити.
Додано: Пон 03 лют, 2020 02:04
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
"Жадность — мощнейший человеческий вектор."
Видимо, много нужно выплачивать по старым сертификатам, по-этому и хотят, чтобы люди реинвестировали и не выводили деньги в кеш.
Ведь обратного пути у инвесторов как бы нету. Если деньги сейчас вывести, а потом решить перевкладываться, ну уже под меньшую ставку - жаба задавит от недополученных процентов.
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