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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Магазин в Пітері в кінці лютого. Так що сроки ще не підійшли.
В рф йде вяло, але йде.
В Казахстані аншлаг. Зараз туди перекидують ресурсы.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:33

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Магазин в Пітері в кінці лютого.

Обіцяли в кінці січня.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:51

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Хз хто там кому що обіцяв. Мені обіцяли в кінці лютого. Але мені взагалі все одно від цього.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:52

  prosecutor написав:Магазин в Пітері в кінці лютого. Так що сроки ще не підійшли.
В рф йде вяло, але йде.
В Казахстані аншлаг. Зараз туди перекидують ресурсы.

Думаете, что украинские сертификатчики смогут "жить в достатке" кушать за счет российских и казахских?
Слабо в это верится
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:03

  Sinica написав:Думаете, что украинские сертификатчики смогут "жить в достатке" кушать за счет российских и казахских?
Слабо в это верится


Почему нет?
Ведь рухнет тут - рухнет и там.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:13

  Sinica написав:
  prosecutor написав:Магазин в Пітері в кінці лютого. Так що сроки ще не підійшли.
В рф йде вяло, але йде.
В Казахстані аншлаг. Зараз туди перекидують ресурсы.

Думаете, что украинские сертификатчики смогут "жить в достатке" кушать за счет российских и казахских?
Слабо в это верится


Мне уже побоку. Пускай очкуют те кто влазит. Я когда влаживался уже смирился с потерей.
prosecutor
 
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  #<1 ... 20212223
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