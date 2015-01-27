Магазин в Пітері в кінці лютого. Так що сроки ще не підійшли.
В рф йде вяло, але йде.
В Казахстані аншлаг. Зараз туди перекидують ресурсы.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Магазин в Пітері в кінці лютого. Так що сроки ще не підійшли.
В рф йде вяло, але йде.
В Казахстані аншлаг. Зараз туди перекидують ресурсы.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:51
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Хз хто там кому що обіцяв. Мені обіцяли в кінці лютого. Але мені взагалі все одно від цього.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:52
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:03
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:13
Мне уже побоку. Пускай очкуют те кто влазит. Я когда влаживался уже смирился с потерей.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:02
... і будь тут мудрим ©
... їхня крипта?
п. с.
... і ще раз.... і ще раз.... і ще раз....
- от відкриття магазину в Пітері - от, як його вже відкриють.... - невже це не сигнал, що ще піраміда протримається МІНІМУМ місяць, а то і 2....3????!
Чи думаєте, що можуть і за день-два/тиждень закрити піраміду, навіть, після відкриття магазину в чужій країні???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:17
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Та вже в четвер можуть нічого не заплатити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Тоді вони разом зроблять Долярчика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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