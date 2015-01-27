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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:30
Долярчик, коли 2 раз заносили який реферальний номер вписували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16
... розкриваючи всі карти...)))
...та я просто підійшов в маг..... кажу:
- дайте сертифікат на срібло на хххх грн.
- Ваш моб. номер?
- 0хх-ххх-хх-хх
- (читає з ноута) -... Ви, такийто-такийто?
- так
.... далі, продавець роздруковує квитанцію/накладну, каже перевірити, чи все вірно... (а там і мій моб. номер /ПІБ/ і айді-номер, і мого менеджера моб. номер ПІБ і айді-номер... ну і сума... ) - і каже оплатити на касі, а тоді повернутись до неї(продавця)...
- оплатив(поставили на касі печатку свою)
- прийшов до продавця..... вона видала мені сертифікат на мною оплачену суму і ще додала "подарунковий" сертифікат на 600грн, на який я можу хоч зразу отоваритись(золотом, чи сріблом на цю суму) - бо взяти за нього гроші, чи інвестувати його не можна!
п. с.
- тепер Ви не зістрибуйте від питань:
1) - як давно ввійшли?
2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:43
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Не входив...порахував що вже пізно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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