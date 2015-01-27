Додано: Вів 04 лют, 2020 09:52

Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: 1) - як давно ввійшли?

2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша? 1) - як давно ввійшли?2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша?

Не входив...порахував що вже пізно. Не входив...порахував що вже пізно.

...наче правильно.... і я так думав....- що от, з серпня почали давати більші %....- що стали рекламувати себе(раніше ніхто не чув, а тут і по радіо і на банерах.... і по ТВ....)- що стали проводити різноманітні заманухи у вигляді реферальних і розіграшу різних путівок/автівок...- все це наче КРИЧИТЬ: МИ ШАЛЕНО ЗАГАНЯЄМ!!! - і скоро кінець!!!... і я думав, що піраміда протримається до січня, а там все... (так, як йдуть "глухі місяці" у всьому і нести дуже грошенята туди - не будуть)... тому я і вклав початково тільки 1тис. - так, на пробу/для гри/азарту...- а тут бац - і відкривають магазин в агресора! - що дуже "збиває з пантелику"... - ну сенс їм так заморочуватись/страчуватись, щоб відкрити магазин в чужій країні і зразу/за місяць-два "лопнути"? - який сенс???!!!- тому я і ризикнув ще пару тисяч докинути(хоч все одно трохи жим-жимп. с.... от моя знайома, яка знімає % тепер тільки в магазині(і зразу реінвестує їх) розказувала, що перед нею в черзі, молодий хлопець вкладав 200тис.грн!- а я їй вірю, так як я їй повністю довіряю(навіть свої гроші інколи), та і брехати їй немає сенсу....п. с. 2...та й все легко можна і самому побачити, коли там(в магазині) покрутитись з пів-годинки-годинку...... люди несуть! - зубожіння, йоптель!©®™