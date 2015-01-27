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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:30
Долярчик, коли 2 раз заносили який реферальний номер вписували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16
... розкриваючи всі карти...)))
...та я просто підійшов в маг..... кажу:
- дайте сертифікат на срібло на хххх грн.
- Ваш моб. номер?
- 0хх-ххх-хх-хх
- (читає з ноута) -... Ви, такийто-такийто?
- так
.... далі, продавець роздруковує квитанцію/накладну, каже перевірити, чи все вірно... (а там і мій моб. номер /ПІБ/ і айді-номер, і мого менеджера моб. номер ПІБ і айді-номер... ну і сума... ) - і каже оплатити на касі, а тоді повернутись до неї(продавця)...
- оплатив(поставили на касі печатку свою)
- прийшов до продавця..... вона видала мені сертифікат на мною оплачену суму і ще додала "подарунковий" сертифікат на 600грн, на який я можу хоч зразу отоваритись(золотом, чи сріблом на цю суму) - бо взяти за нього гроші, чи інвестувати його не можна!
п. с.
- тепер Ви не зістрибуйте від питань:
1) - як давно ввійшли?
2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:43
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Не входив...порахував що вже пізно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:52
... кінець епохи зубожіння!)))))
...наче правильно.... і я так думав....
- що от, з серпня почали давати більші %....
- що стали рекламувати себе(раніше ніхто не чув, а тут і по радіо і на банерах.... і по ТВ....)
- що стали проводити різноманітні заманухи у вигляді реферальних і розіграшу різних путівок/автівок...
- все це наче КРИЧИТЬ: МИ ШАЛЕНО ЗАГАНЯЄМ!!! - і скоро кінець!!!
... і я думав, що піраміда протримається до січня, а там все... (так, як йдуть "глухі місяці" у всьому і нести дуже грошенята туди - не будуть)
... тому я і вклав початково тільки 1тис. - так, на пробу/для гри/азарту...
- а тут бац - і відкривають магазин в агресора! - що дуже "збиває з пантелику"... - ну сенс їм так заморочуватись/страчуватись, щоб відкрити магазин в чужій країні і зразу/за місяць-два "лопнути"? - який сенс???!!!
- тому я і ризикнув ще пару тисяч докинути(хоч все одно трохи жим-жим )
п. с.
... от моя знайома, яка знімає % тепер тільки в магазині(і зразу реінвестує їх) розказувала, що перед нею в черзі, молодий хлопець вкладав 200тис.грн!
- а я їй вірю, так як я їй повністю довіряю(навіть свої гроші інколи ), та і брехати їй немає сенсу....
п. с. 2
...та й все легко можна і самому побачити, коли там(в магазині) покрутитись з пів-годинки-годинку...
... люди несуть! - зубожіння, йоптель!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:12
Долярчик, час покаже...чи близький капут В2В...чи троха пізніший.
Крах неминучий, як повідомили по телевізору в Московії.
Всякий хто сюди входить всяку надію має лишити на порозі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Долярчик скоро 20 ланосов гуляться будут,увеличь свой шанс
Дмитриевна вон мне магарыч уже проставила,за то что я её фартово пригласил.
Всем всё платиться!
Гуляйтесь на все!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:30
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
То москаль заздрить тут все зрозуміло.
По-секрету: Путін дуже багато сертифікатів придбав
Тому все буде добре!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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