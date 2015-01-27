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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:30

Долярчик, коли 2 раз заносили який реферальний номер вписували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16

... розкриваючи всі карти...)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, коли 2 раз заносили який реферальний номер вписували?

...та я просто підійшов в маг..... кажу:
- дайте сертифікат на срібло на хххх грн.
- Ваш моб. номер?
- 0хх-ххх-хх-хх
- (читає з ноута) -... Ви, такийто-такийто?
- так
.... далі, продавець роздруковує квитанцію/накладну, каже перевірити, чи все вірно... (а там і мій моб. номер /ПІБ/ і айді-номер, і мого менеджера моб. номер ПІБ і айді-номер... ну і сума... ) - і каже оплатити на касі, а тоді повернутись до неї(продавця)...
- оплатив(поставили на касі печатку свою)
- прийшов до продавця..... вона видала мені сертифікат на мною оплачену суму і ще додала "подарунковий" сертифікат на 600грн, на який я можу хоч зразу отоваритись(золотом, чи сріблом на цю суму) - бо взяти за нього гроші, чи інвестувати його не можна!

п. с.
- тепер Ви не зістрибуйте від питань:
1) - як давно ввійшли? :P
2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:1) - як давно ввійшли?
2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша?

Не входив...порахував що вже пізно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:52

... кінець епохи зубожіння!)))))

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:1) - як давно ввійшли?
2) - сума більша за 10 тис. грн, чи менша?

Не входив...порахував що вже пізно.

...наче правильно.... і я так думав....
- що от, з серпня почали давати більші %....
- що стали рекламувати себе(раніше ніхто не чув, а тут і по радіо і на банерах.... і по ТВ....)
- що стали проводити різноманітні заманухи у вигляді реферальних і розіграшу різних путівок/автівок...

- все це наче КРИЧИТЬ: МИ ШАЛЕНО ЗАГАНЯЄМ!!! - і скоро кінець!!!
... і я думав, що піраміда протримається до січня, а там все... (так, як йдуть "глухі місяці" у всьому і нести дуже грошенята туди - не будуть)
... тому я і вклав початково тільки 1тис. - так, на пробу/для гри/азарту...
- а тут бац - і відкривають магазин в агресора! - що дуже "збиває з пантелику"... - ну сенс їм так заморочуватись/страчуватись, щоб відкрити магазин в чужій країні і зразу/за місяць-два "лопнути"? - який сенс???!!!

- тому я і ризикнув ще пару тисяч докинути(хоч все одно трохи жим-жим :mrgreen: )

п. с.
... от моя знайома, яка знімає % тепер тільки в магазині(і зразу реінвестує їх) розказувала, що перед нею в черзі, молодий хлопець вкладав 200тис.грн! :shock:
- а я їй вірю, так як я їй повністю довіряю(навіть свої гроші інколи :mrgreen: ), та і брехати їй немає сенсу....

п. с. 2
...та й все легко можна і самому побачити, коли там(в магазині) покрутитись з пів-годинки-годинку... :mrgreen:
... люди несуть! - зубожіння, йоптель!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:12

Долярчик, час покаже...чи близький капут В2В...чи троха пізніший.
Крах неминучий, як повідомили по телевізору в Московії.
Всякий хто сюди входить всяку надію має лишити на порозі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:26

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Долярчик скоро 20 ланосов гуляться будут,увеличь свой шанс

Дмитриевна вон мне магарыч уже проставила,за то что я её фартово пригласил.
Всем всё платиться!
Гуляйтесь на все!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Крах неминучий, як повідомили по телевізору в Московії.
То москаль заздрить тут все зрозуміло.

По-секрету: Путін дуже багато сертифікатів придбав 8)
Тому все буде добре!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... ооооо, то Мінзантроп, напевно, зайшов на всі котлетки, які були.... :)
- а може ще й хату продав :)
- а може пішов далі і ще й нирку.... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:29

  Долярчик написав:... ооооо, то Мінзантроп, напевно, зайшов на всі котлетки, які були.... :)
- а може ще й хату продав :)
- а може пішов далі і ще й нирку.... :D

мне кажется я был как под гипнозом.Продал картины и кров и на все деньги купил целое море сертификатофф.
Не исключаю вариант доступной каждому ыпотеки от ЗЕноваторов под залог сертификатофф.Все буде добре!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:42

Мизантрóп
))))))
... з одного боку, то смішно.....
- а от хто реально ризикнув 5 міс. тому на лям грн. - вже дораховує лям зверху! :shock:
... пілять, можна квартиру ризиком заробити за пів року! :shock:
.... і ж є, ТОЧНО Є ТАКІ, які ризикнули такою сумою.....
... але вони, на таких форумах - не сидять!
- тут сидять лиш: купив 500-1000 дол. пА 24,81 - і злив пА 24,88 :mrgreen:
- чи такі, які викручують копійчаний кешбек з банківських карт :mrgreen:
- інвеШтори, йоптель! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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