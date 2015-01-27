Квесторе_поверніться написав:
Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах
- її треба сприймати, як лотерею/казино.... - можна подвоїти суму, а можна і все втратити.... - як повезе
(по-ходу, ті самі "гральні автомати", тільки в довгу...)
- я собі сьогодні уявив, що вкласти гроші в цю піраміду, це як засунути руку(чи пальця - залежить, яку суму ви вклали
) в розкриту пащу крокодила.... і, там схопивши мішечок з золотими монетами, помаленько-потихенько витягуєте свою руку/пальця з пащі протягом трьох місяців
- тут теж, все залежить, коли "клацне" пащею крокодил!
- можна і руки/пальця позбутись.....- а можна половину, чи частину... - а можна не тільки свою руку витягнути/зберегти, а ще й разом з золотими монетами!
- от тільки, що тут, а що там - майже однакова небезпека!
Вкладчик1234 написав:
Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!"
- і таке є
- але це все вводить в оману Кіосаки з американськими законами і різні "мрочковські" з їхніми раша-законами..... - так, у них щось подібне можна(чи було можна) провернути.....
- а от у нас в реаліях України - аби половину іпотеки перекривали б орендарі - було б за щастя!