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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:53

Долярчик, шо 1000 грн шо 10000 грн входу...розчарування по любому.
Завалиться - розчарування шо прогорів, і на роки будуть знущатися тут на форумі кому не лінь. :(
Не завалиться - теж розчарування, 30000 хіба гроші, чому більше не заніс. :(
Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:19

  Долярчик написав:тут сидять лиш: купив 500-1000 дол. пА 24,81 - і злив пА 24,88
- чи такі, які викручують копійчаний кешбек з банківських карт
- інвеШтори, йоптель!

Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:57

... за крок до перевороту думок ©

  Квесторе_поверніться написав:Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах

- її треба сприймати, як лотерею/казино.... - можна подвоїти суму, а можна і все втратити.... - як повезе :) (по-ходу, ті самі "гральні автомати", тільки в довгу...)

- я собі сьогодні уявив, що вкласти гроші в цю піраміду, це як засунути руку(чи пальця - залежить, яку суму ви вклали :) ) в розкриту пащу крокодила.... і, там схопивши мішечок з золотими монетами, помаленько-потихенько витягуєте свою руку/пальця з пащі протягом трьох місяців :)
- тут теж, все залежить, коли "клацне" пащею крокодил!
- можна і руки/пальця позбутись.....- а можна половину, чи частину... - а можна не тільки свою руку витягнути/зберегти, а ще й разом з золотими монетами!
- от тільки, що тут, а що там - майже однакова небезпека! :)

  Вкладчик1234 написав:Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!"

- і таке є :)
- але це все вводить в оману Кіосаки з американськими законами і різні "мрочковські" з їхніми раша-законами..... - так, у них щось подібне можна(чи було можна) провернути.....
- а от у нас в реаліях України - аби половину іпотеки перекривали б орендарі - було б за щастя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:32

Долярчик, де звіт про виплату кишмишу...з доказами... скрінами? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:00

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, де звіт про виплату кишмишу...з доказами... скрінами? :)

... розмріялись! :lol:
- до речі, тепер справді вони трохи підмутили і це НЕ на їхню корись! - повідлякують так багато клієнтів...

- бо тепер(зі слів моєї знайомої/менеджера), якщо перекидати з свого балансу на картку, то потрібно мінімум 5 днів чекати, поки вони зайдуть :shock:
- а на магазин(замовлення готівки) трохи швидше - 3 дні.

- тут(на мою думку) вони схибили і в такий спосіб розженуть багато клієнтів, чи тих, хто тільки думав стати їхніми клієнтами...

- бо, якщо вони хотіли трохи "розтягнути" виплати, то потрібно було скасувати щотижневі виплати, а зробити виплати раз в місяць!
- це було б менш болісно і не так лячно, особливо, для новачків...

... еееехххххх, хоч бери і свою "правильну" піраміду запускай! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:32

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:а на магазин(замовлення готівки) трохи швидше - 3 дні.

А шо скаже шановний Prosecutor?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:23

Запустили мулю шо на карти Привата вивід не працює а працює на карти Моні.
Інфо сумнівна...чи хто може підтвердити....з скріншотами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Крах неминучий, як повідомили по телевізору в Московії.
То москаль заздрить тут все зрозуміло.

По-секрету: Путін дуже багато сертифікатів придбав 8)
Тому все буде добре!

... от бачите, укр-влада не перешкоджає діяльності В2В, а піда-рашка - так зразу антирекламу зробила....
- от і спробуй тут на агресорі зароби... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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