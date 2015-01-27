Додано: Чет 06 лют, 2020 11:12

Ще важливо а що може спасти пірамідон?

Як на мене потрібно довести паніку до того, що більша частина кинеться отоварювати сертифікати. Тоді розгрузиться піраміда.

Але це дуже важко зробити. Хто вже своє витягнув і перейшов в плюс не захоче скидатись за мізер. А це вже баласт для проекта, який не приносить нових грошенят.

Їх якимсь макаром слід дискваліфіковувати, вони тягнуть на дно.

Якщо ім навіть не платити вони будуть мовчати як риба.

Виплати тільки новичкам які приводять нових жирних новичків.

Тоді прийде нова копійка...інакше капут.

Шо робить, шо робить, шо робить?

Долярчик, Ваші ідеї?