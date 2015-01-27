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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:47
... нє, от капало на картку - нехай собі і далі так капало.... - так ні, взяли і похерили все....
- ще раз кажу - дураки, повідлякували багато клієнтів!
- вже як "мастите медком і розсипаєте чорну ікру" перед клієнтами - робіть це до кінця, а тоді РАПТОВО схлопуйте все нахрін!
- так ні, беруть і тормозять!
- ідіоти!
... нє, я б робив би всіх разом - по-іншому!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:04
Долярчик написав:
... нє, от капало на картку - нехай собі і далі так капало.... - так ні, взяли і похерили все....
- ще раз кажу - дураки, повідлякували багато клієнтів!
- вже як "мастите медком і розсипаєте чорну ікру" перед клієнтами - робіть це до кінця, а тоді РАПТОВО схлопуйте все нахрін!
- так ні, беруть і тормозять!
- ідіоти!
... нє, я б робив би всіх разом - по-іншому!
Ну так немає чим платити....мабуть...або є чим та не хочуть озолочувати якихось лівих пасажирів які зайшли в піраміду в другій сотні тисяч, наприклад 11111.
До речі Ваш нумер якщо рахувати з точнічстю до тисяч який?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:12
Ще важливо а що може спасти пірамідон?
Як на мене потрібно довести паніку до того, що більша частина кинеться отоварювати сертифікати. Тоді розгрузиться піраміда.
Але це дуже важко зробити. Хто вже своє витягнув і перейшов в плюс не захоче скидатись за мізер. А це вже баласт для проекта, який не приносить нових грошенят.
Їх якимсь макаром слід дискваліфіковувати, вони тягнуть на дно.
Якщо ім навіть не платити вони будуть мовчати як риба.
Виплати тільки новичкам які приводять нових жирних новичків.
Тоді прийде нова копійка...інакше капут.
Шо робить, шо робить, шо робить?
Долярчик, Ваші ідеї?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:25
Так что, мой прогноз про "день влюбленных - 8 марта" сбывается?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:42
Вкладчик1234 написав:
Так что, мой прогноз про "день влюбленных - 8 марта" сбывается?
День закоханих 14 лютого, ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:48
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
Так что, мой прогноз про "день влюбленных - 8 марта" сбывается?
День закоханих 14 лютого, ні?
Да.
Пирамида вроде ж ещё фурычит?
Но я не расстроюсь, если ошибусь немного в периоде
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:13
Квесторе_поверніться написав:
Шо робить, шо робить, шо робить?
Долярчик, Ваші ідеї?
... я вище написав, як би я робив всіх разом!
- а зараз треба вже розхльобувати...
- потрібно все зараз внормувати/виплатити всім і вже твердо тримати пірамідос до літа/шалено рекламувати/наверстувати втрачене....
- а тоді, захлопувати
... червень-липень...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:04
Долярчик написав:
зараз внормувати/виплатити всім
Якби всім платили то і проблеми не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:13
Долярчик Жодна піраміда ніколи нічого не розхльобувала. Лише хардкор, лише скам.
Ну а потім якщо є змога - новий хайп.
Ви диветесь як би вам було добре. В засновників інший інтерес...
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:32
Вкладчик1234 написав:
Пирамида вроде ж ещё фурычит?
Ніхто нічого тут не написав шо за 2 останні тижні контора щось виплатила.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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