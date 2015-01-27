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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Пирамида вроде ж ещё фурычит?

Ніхто нічого тут не написав шо за 2 останні тижні контора щось виплатила.

не знаю как у вас,но всем всё платится! https://dragocenno.com.ua/b2b-jewelry-moscow.html
Салам всем берегам! Слава Украине!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:42

Всі грошенята віддали московитам? :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:43

  uaseller_info написав:Долярчик Жодна піраміда ніколи нічого не розхльобувала. Лише хардкор, лише скам.
Ну а потім якщо є змога - новий хайп.
Ви диветесь як би вам було добре. В засновників інший інтерес...

... та я там вгорі написав, як би я на їз місці робив :mrgreen:
- а вони туплять!
- то, або вже треба їм схлопувати, а ні, то робити, як я написав..... - "кружити" до літа! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:46

  Квесторе_поверніться написав:Всі грошенята віддали московитам? :mrgreen:

вернут,когда москали скупят достаточно оловянного золота,ждите,не шумите.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:50

  Квесторе_поверніться написав:Всі грошенята віддали московитам? :mrgreen:

- треба було там з владою/поліцією домовитись, а нє, щоб ті таку антирекламу зробили, ще й це в новинах по ТВ показали...
... еееехххххх, ну хто їх так вчив піраміду будувати? :mrgreen:
- все ж правильно робили - зареєструвались/рік втіхаря просиділи/дали 4%/ потім 8% і давай кочегарити рекламою/розіграшами автівок/путівок - все правильно!!!
- і тут бац, так затупити в москві і одночасно затупити з виплатами!
- тупарі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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