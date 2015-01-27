не знаю как у вас,но всем всё платится!
Салам всем берегам! Слава Украине!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:38
не знаю как у вас,но всем всё платится!
Салам всем берегам! Слава Украине!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:42
Всі грошенята віддали московитам?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:43
... та я там вгорі написав, як би я на їз місці робив
- а вони туплять!
- то, або вже треба їм схлопувати, а ні, то робити, як я написав..... - "кружити" до літа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:46
вернут,когда москали скупят достаточно оловянного золота,ждите,не шумите.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:50
- треба було там з владою/поліцією домовитись, а нє, щоб ті таку антирекламу зробили, ще й це в новинах по ТВ показали...
... еееехххххх, ну хто їх так вчив піраміду будувати?
- все ж правильно робили - зареєструвались/рік втіхаря просиділи/дали 4%/ потім 8% і давай кочегарити рекламою/розіграшами автівок/путівок - все правильно!!!
- і тут бац, так затупити в москві і одночасно затупити з виплатами!
- тупарі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:56
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
не затупили,всё по плану,ещё потом скажут по всем каналам Украина разводит русских-казахов-братьев,Бендеровцы лжецы .Не забывай Гонту с винницкой не случайно в работу взяли
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:00
Ви хоч вкладене вивели?
а багато йолопів до тієї афери залучили?
під двері до Вас не прийдуть з вилами?
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:02
Невідомо скільки вони платять даху в Московії.
І невідомо чому журналюг не змогли прикупити.
Це ж шкандаль...на Садовому кільці працює піраміда, пилососить грошенята.
І не просто піраміда...а бандерівська піраміда з засновником з Вінниці.
А влада ні гу-гу.
В Пітері вже не дадуть розвернутись...мабуть.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:06
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:16
1) - меншу половину
2) - жодного!
3) - тому і ніхто не прийде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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