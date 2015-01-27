кх-кх
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:39
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... до речі, вже і не така весела моя знайома ходить....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:53
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:54
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
треба наслати оскаженілих лохів обідраних цим гівном до дулярєка
хай на все життя запамятає цей стид і срам!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|