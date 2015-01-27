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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:39

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:1) - меншу половину

кх-кх
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:52

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... до речі, вже і не така весела моя знайома ходить.... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:53

  Долярчик написав:... до речі, вже і не така весела моя знайома ходить.... :roll:


І Ваш друг просекутор пропав :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:54

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:3) - тому і ніхто не прийде!


треба наслати оскаженілих лохів обідраних цим гівном до дулярєка
хай на все життя запамятає цей стид і срам!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:30

  greenozon написав:
  Долярчик написав:3) - тому і ніхто не прийде!


треба наслати оскаженілих лохів обідраних цим гівном до дулярєка
хай на все життя запамятає цей стид і срам!

... ціхо, ціхо - а хто їм дохтУр? :mrgreen:
- всі чудово ж розуміли в яку дУпУ пхали! :mrgreen:
...а тепер нема чого скиглити, що "не ті відчуття, як від традиційного секасу" :mrgreen:

- так що хтось вибирає традиційний секас... ой депо, а хтось любить пробувати "пхати не туди"! :mrgreen:
ДумайТЕ! © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:57

  Долярчик написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:3) - тому і ніхто не прийде!


треба наслати оскаженілих лохів обідраних цим гівном до дулярєка
хай на все життя запамятає цей стид і срам!

... ціхо, ціхо - а хто їм дохтУр? :mrgreen:
- всі чудово ж розуміли в яку дУпУ пхали! :mrgreen:
...а тепер нема чого скиглити, що "не ті відчуття, як від традиційного секасу" :mrgreen:

- так що хтось вибирає традиційний секас... ой депо, а хтось любить пробувати "пхати не туди"! :mrgreen:
ДумайТЕ! © :mrgreen:

Якби не Долярчик ми б тут нічого не знали про цю славну піраміду.
Скільки вже клієнтів обслуговують тут основоположників?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:28

Долярчик, Ви так і не признались про Ваш ІД номер ...приблизно, з точністю до тисячі...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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