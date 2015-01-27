кх-кх
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:39
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... до речі, вже і не така весела моя знайома ходить....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:53
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:54
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
треба наслати оскаженілих лохів обідраних цим гівном до дулярєка
хай на все життя запамятає цей стид і срам!
+50грн !
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:30
... ціхо, ціхо - а хто їм дохтУр?
- всі чудово ж розуміли в яку дУпУ пхали!
...а тепер нема чого скиглити, що "не ті відчуття, як від традиційного секасу"
- так що хтось вибирає традиційний секас... ой депо, а хтось любить пробувати "пхати не туди"!
ДумайТЕ! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:57
Якби не Долярчик ми б тут нічого не знали про цю славну піраміду.
Скільки вже клієнтів обслуговують тут основоположників?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:28
Долярчик, Ви так і не признались про Ваш ІД номер ...приблизно, з точністю до тисячі...якщо не секрет?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:56
... мееще 200тис,але більше 160тис. - така відповідь влаштує?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:36
Тут точність 40 тисяч, більще влаштувавби від 160 до 161 тисячі.
Але якщо сектет то секрет.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:40
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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