Квесторе_поверніться
... не розумію, що вам дасть моя ай-ді?
- хочете вичислити, скільки потрібно піраміді учасникіа, чи яким учасникам щось перепаде...
-чи що?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:48
Квесторе_поверніться
... не розумію, що вам дасть моя ай-ді?
- хочете вичислити, скільки потрібно піраміді учасникіа, чи яким учасникам щось перепаде...
-чи що?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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