Додано: Чет 06 лют, 2020 18:48

Квесторе_поверніться

... не розумію, що вам дасть моя ай-ді?

- хочете вичислити, скільки потрібно піраміді учасникіа, чи яким учасникам щось перепаде...

-чи що?