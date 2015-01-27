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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:48

Квесторе_поверніться
... не розумію, що вам дасть моя ай-ді?
- хочете вичислити, скільки потрібно піраміді учасникіа, чи яким учасникам щось перепаде...
-чи що?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:54

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
... не розумію, що вам дасть моя ай-ді?
- хочете вичислити, скільки потрібно піраміді учасникіа, чи яким учасникам щось перепаде...
-чи що?

Хочу вичислити швидкість росту піраміди з точністю до тисячі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:02

Хто виводив на карту грошенята повернуться взад на баланс 9 лютого року 2020.
Наступний крок - вивід на магаз і штурм магазів.
Крок реінвестування вже не вибере ніхто...мабуть.
Крок отоварити цацками?
Є свої за і проти в залежності від ситуації.
Які міркування?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
... не розумію, що вам дасть моя ай-ді?
- хочете вичислити, скільки потрібно піраміді учасникіа, чи яким учасникам щось перепаде...
-чи що?

Хочу вичислити швидкість росту піраміди з точністю до тисячі.

... цікаво як?
- хіба самі зареєструвались і будете вже від цього відштовхуватись? :wink:
(ще звужу коло.... менше 170тис :mrgreen: )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:37

  Квесторе_поверніться написав:1)Хто виводив на карту грошенята повернуться взад на баланс 9 лютого року 2020.
2)Наступний крок - вивід на магаз і штурм магазів.
3)Крок реінвестування вже не вибере ніхто...мабуть.
4)Крок отоварити цацками?
Є свої за і проти в залежності від ситуації.
Які міркування?

...я прономерував Ваше для зручності відповідати...
1) - от звідки такі домисли? - це чутки, чи самі придумали?
2) - 99% так і буде...
3) - так ото то! - вони дибіли так шуганути людей! - який олень тепер реінвестує? - мінімум 2 місяці будуть вичікувати для реінвестування, навіть, самі сміливі!
4) - за подарункові сертифікати(хто ще не отоварився), то ринуть..... - а так, то нах людям то срібло, наприклад, якщо вклали 20-50-100 і більше тисяч?!
- ніхто на великі суми не буде набирати непотрібних цяцьок! - всі захочуть свої грошенята взад!
- але взад вже впихнуть всім щось інше, а не гроші :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:1) - от звідки такі домисли? - це чутки, чи самі придумали?

З офіційних джерел.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:але взад вже впихнуть всім щось інше, а не гроші

Підсадять на крипту?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:32

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:менше 170тис

Ок. Усереднюєм 165000.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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