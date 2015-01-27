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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:19
prosecutor написав:
Працював. Не було часу на форум зайти. За минулий тиждень отримав все на касі. Проблем не було. Є проблеми з виплатою на картки, обіцяють усім виплатити до понеділка. Проблем з грошами поки нема. Завтра вже прийде нова виплата, виведу на касу у понеділрк. Відпишу. Сумма значна, тому що зайшли люди під мій код і отримаю великі реферальні бонуси. Відпишу чи отримав.
Ми ж джентельмени...вірим на слово.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:21
Долярчик, 131220-ий ЛУКАВИТЬ... мабуть.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:38
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, 131220-ий ЛУКАВИТЬ... мабуть.
... може ці номери дають не по порядку, а мішано/розкидано....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:11
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, 131220-ий ЛУКАВИТЬ... мабуть.
... може ці номери дають не по порядку, а мішано/розкидано....
Може й так.
Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:14
Квесторе_поверніться написав:
книга скарг є?
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надо просто подставить плече,не скиглиты и принести еще грошиков,чем больше -тем лучше!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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