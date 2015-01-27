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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:19

  prosecutor написав:Працював. Не було часу на форум зайти. За минулий тиждень отримав все на касі. Проблем не було. Є проблеми з виплатою на картки, обіцяють усім виплатити до понеділка. Проблем з грошами поки нема. Завтра вже прийде нова виплата, виведу на касу у понеділрк. Відпишу. Сумма значна, тому що зайшли люди під мій код і отримаю великі реферальні бонуси. Відпишу чи отримав.

Ми ж джентельмени...вірим на слово. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:21

Долярчик, 131220-ий ЛУКАВИТЬ... мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:38

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, 131220-ий ЛУКАВИТЬ... мабуть.

... може ці номери дають не по порядку, а мішано/розкидано....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:11

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, 131220-ий ЛУКАВИТЬ... мабуть.

... може ці номери дають не по порядку, а мішано/розкидано....

Може й так.
Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:книга скарг є?
отменены

надо просто подставить плече,не скиглиты и принести еще грошиков,чем больше -тем лучше!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:11

Ще НЕ зробили нас разом!))))

  Квесторе_поверніться написав:Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?

... є куток споживача, де запхана ксерокопія паспорта :lol: Гонти(особисто бачив)
... і все виплачують - і знайомий на карту перевів.... і знайома замовила готівку на магазин...
- і мені прийшло на баланс!... буду виводити теж на магазин...
Зображення

.... як то кажуть - лайки приймаються, бо хто вам ще отак пруфи буде скидати? :mrgreen:

- а якщо таке не цікаво, то подумаю, чи варто ще скріни сюди кидати, чи просто мені будете вірити на слово, як джентльмену! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:16

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?

... є куток споживача, де запхана ксерокопія паспорта :lol: Гонти(особисто бачив)
... і все виплачують - і знайомий на карту перевів.... і знайома замовила готівку на магазин...
- і мені прийшло на баланс!... буду виводити теж на магазин...
Зображення

.... як то кажуть - лайки приймаються, бо хто вам ще отак пруфи буде скидати? :mrgreen:

- а якщо таке не цікаво, то подумаю, чи варто ще скріни сюди кидати, чи просто мені будете вірити на слово, як джентльмену! :lol:



величезне ФУ крадунам і жулікам
підамідчики б..я
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:09

greenozon
... заздрим :lol: :lol: :lol:
- все - чесно!
- все - непосільним трудом! :mrgreen:
- ризикуємо СВОЇМИ!!!
... а хто ризикує/грає - той і має!!! :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:18

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?

... є куток споживача, де запхана ксерокопія паспорта :lol: Гонти(особисто бачив)
... і все виплачують - і знайомий на карту перевів.... і знайома замовила готівку на магазин...
- і мені прийшло на баланс!... буду виводити теж на магазин...
Зображення

.... як то кажуть - лайки приймаються, бо хто вам ще отак пруфи буде скидати? :mrgreen:

- а якщо таке не цікаво, то подумаю, чи варто ще скріни сюди кидати, чи просто мені будете вірити на слово, як джентльмену! :lol:

Лайк за продолжение реалити-шоу!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:41

Долярчик, те шо виводилось на минулій пятниці повернулось взад і капнула сума за цей тиждень...і це висить на балансі? Правильно розумію?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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