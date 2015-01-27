prosecutor написав:Працював. Не було часу на форум зайти. За минулий тиждень отримав все на касі. Проблем не було. Є проблеми з виплатою на картки, обіцяють усім виплатити до понеділка. Проблем з грошами поки нема. Завтра вже прийде нова виплата, виведу на касу у понеділрк. Відпишу. Сумма значна, тому що зайшли люди під мій код і отримаю великі реферальні бонуси. Відпишу чи отримав.
Ми ж джентельмени...вірим на слово.
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... може ці номери дають не по порядку, а мішано/розкидано....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... може ці номери дають не по порядку, а мішано/розкидано....
Може й так. Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?
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Квесторе_поверніться написав:Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?
... є куток споживача, де запхана ксерокопія паспорта Гонти(особисто бачив) ... і все виплачують - і знайомий на карту перевів.... і знайома замовила готівку на магазин... - і мені прийшло на баланс!... буду виводити теж на магазин...
.... як то кажуть - лайки приймаються, бо хто вам ще отак пруфи буде скидати?
- а якщо таке не цікаво, то подумаю, чи варто ще скріни сюди кидати, чи просто мені будете вірити на слово, як джентльмену!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Квесторе_поверніться написав:Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?
... є куток споживача, де запхана ксерокопія паспорта Гонти(особисто бачив) ... і все виплачують - і знайомий на карту перевів.... і знайома замовила готівку на магазин... - і мені прийшло на баланс!... буду виводити теж на магазин...
.... як то кажуть - лайки приймаються, бо хто вам ще отак пруфи буде скидати?
- а якщо таке не цікаво, то подумаю, чи варто ще скріни сюди кидати, чи просто мені будете вірити на слово, як джентльмену!
greenozon ... заздрим - все - чесно! - все - непосільним трудом! - ризикуємо СВОЇМИ!!! ... а хто ризикує/грає - той і має!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Квесторе_поверніться написав:Ви там шкандаль не чините шо не платять...в мегазі на Джерельній книга скарг є?
... є куток споживача, де запхана ксерокопія паспорта Гонти(особисто бачив) ... і все виплачують - і знайомий на карту перевів.... і знайома замовила готівку на магазин... - і мені прийшло на баланс!... буду виводити теж на магазин...
.... як то кажуть - лайки приймаються, бо хто вам ще отак пруфи буде скидати?
- а якщо таке не цікаво, то подумаю, чи варто ще скріни сюди кидати, чи просто мені будете вірити на слово, як джентльмену!
Лайк за продолжение реалити-шоу!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Долярчик, те шо виводилось на минулій пятниці повернулось взад і капнула сума за цей тиждень...і це висить на балансі? Правильно розумію?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.