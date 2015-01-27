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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:58

В Понеділок 10 лютого року 2020 буде велика черга в магаз на Джерельній у Львові.
Цього тижня продаж сертифікатів йшов кволо...готівки акумульовано мало.
Краще зайняти чергу чим раніше щоб вистачило лаве...мабуть. :)
Ну і звіт від Долярчика з фото з черги вітається...для історії про життя піраміди.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Вкладчик1234 написав:Лайк за продолжение реалити-шоу!

... доки музика грає - крісла ще є! :D
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, те шо виводилось на минулій пятниці повернулось взад і капнула сума за цей тиждень...і це висить на балансі? Правильно розумію?

... в когось може так і було...
- а мої були на балансі(попередні) - я їх і не намагався виводити, так як хотів разом за дві виплати вивевсти на магазин(ну щоб не шморгатись туди раз-за-разом).....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:В Понеділок

... я, мабуть, у вівторок піду... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:04

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Понеділок

... я, мабуть, у вівторок піду... :mrgreen:

Тоді вивід в суботу...це ще краще. Буде тест чи всі грошенята в понеділок не розберуть.
Ну і фотозвіт, як колись про хатинку, яка будувалась. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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