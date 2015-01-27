Додано: Суб 08 лют, 2020 09:59

Залишається відкритим питання...чи комусь після 31 січня прийшла виплата на карту банку виведена з балансу?

Є складнощі з виплатами...причина проста мабуть...недовистачає грошенят...виносять з піраміди більше ніж заносять.