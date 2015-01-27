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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:58
В Понеділок 10 лютого року 2020 буде велика черга в магаз на Джерельній у Львові.
Цього тижня продаж сертифікатів йшов кволо...готівки акумульовано мало.
Краще зайняти чергу чим раніше щоб вистачило лаве...мабуть.
Ну і звіт від Долярчика з фото з черги вітається...для історії про життя піраміди.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11
Вкладчик1234 написав:
Лайк за продолжение реалити-шоу!
... доки музика грає - крісла ще є!
Квесторе_поверніться написав:
Долярчик, те шо виводилось на минулій пятниці повернулось взад і капнула сума за цей тиждень...і це висить на балансі? Правильно розумію?
... в когось може так і було...
- а мої були на балансі(попередні) - я їх і не намагався виводити, так як хотів разом за дві виплати вивевсти на магазин(ну щоб не шморгатись туди раз-за-разом).....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:14
Квесторе_поверніться написав:
В Понеділок
... я, мабуть, у вівторок піду...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:04
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
В Понеділок
... я, мабуть, у вівторок піду...
Тоді вивід в суботу...це ще краще. Буде тест чи всі грошенята в понеділок не розберуть.
Ну і фотозвіт, як колись про хатинку, яка будувалась.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:59
Залишається відкритим питання...чи комусь після 31 січня прийшла виплата на карту банку виведена з балансу?
Є складнощі з виплатами...причина проста мабуть...недовистачає грошенят...виносять з піраміди більше ніж заносять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:11
Квесторе_поверніться мож опять счет арестован?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:17
23.02.20, 01.03.20
по России: ближайшие магазины будут открыты в Подмосковье:
Калуга
Тула
Рязань.
Потом :
Сочи
Ростов
Краснодар
Джерело інфо - Одеський форум.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:49
Долярчик, а чому цілий тиждень на Джерельну біля 800 грн не виводили?
А якщо завтра Джерельну закриють і то пропаде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:59
Квесторе_поверніться написав:
чи комусь після 31 січня прийшла виплата на карту банку виведена з балансу?
... кажу, що знайомий вивів на карту - йшло щось 6 чи 7 днів!
Квесторе_поверніться написав:
по России: ближайшие магазины будут открыты в Подмосковье:
Калуга
Тула
Рязань.
Потом :
Сочи
Ростов
Краснодар
Джерело інфо - Одеський форум.
- безсмертні?
п. с.
... ще раз кажу - їм потрібно було захлопувати або вже(що вони НЕ зробили), або тепер потрібно мінімум тягнути до літа, так як "старі" - вже найближчим часом туди не понесуть!
- надія на нових....
... а якби не затупили з оцими затримками, то і більшість "старих" реінвестували б свої баланси!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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