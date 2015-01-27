Ок. Вірю на слово.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:24
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:34
Відвідав декілька ювелітних магазів.
На запитання чи знають вони їх конкурентів в2в відповідали що ні.
На рахунок цін.
В в2в середня ціна грама срібла в виробі біля 300 грн.
В інших магазах біля 150 грн.
В ломбарді 11 грн.
Золото в в2в грам біля 2000 грн.
В інших магазах золото біля 1400 грн.
В ломбарді біля 650 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:50
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.. та бо не в перший день приходу їх спохватився..... а там вже пішли чутки, що довго йдуть на картку.... а потім, і кнопки виводу не було (лише вчора появилась)...
- то я от сьогодні натиснув "вивести" готівкою на магазин..... - написало:.... приходьте 11-го на Джерельну....
- цікаво, а якщо прийти 12-го?
п. с.
... та й, як моя знайома каже - то і краще, що появився вибір, що можна готівкою.... - менше світяться перекази по картах)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:29
А шо то за звір Перфект мані.
Кажуть шо московити запиляли.
Вхід вихід туди в якій ціні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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