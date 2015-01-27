Додано: Суб 08 лют, 2020 11:34

Відвідав декілька ювелітних магазів.

На запитання чи знають вони їх конкурентів в2в відповідали що ні.

На рахунок цін.

В в2в середня ціна грама срібла в виробі біля 300 грн.

В інших магазах біля 150 грн.

В ломбарді 11 грн.

Золото в в2в грам біля 2000 грн.

В інших магазах золото біля 1400 грн.

В ломбарді біля 650 грн.