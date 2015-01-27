Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, а хто третій в шляпі?
... думаю, що Ви! :mrg:
- все думаєте входити/не входити....
- і хочеться і колиться! :mrg:
Ага...спостерігаю за шоу зі сторони.
Якісь суперечливі цифри учасників піраміди з різних джерел?
Скільки зараз халявщиків тут?
... от і розкрили всіх учасників на фото від Мінзантропа
п. с.
... Ви про які "суперечливі цифри"?
- що не сходиться?
(про ай-ді - я вже писав, що номер може бути не порядковий, а хаотичний)
- враховуйте, що ті, що зайшли 6-5-4 міс. тому - частина їх могла реінвестувати....
- далі, майже кожен заманює своїх колег, а особливо своїх родичів(жінку/дорослих дітей/брата/сестру і т. д)
(...я теж хотів свою жінку підписати, але реферальні порізали і я ненасмілився)
...отак і "наповнюється" піраміда...
- а так, як вони масштабують магазини - то піраміда зростає ще з більшим темпом....
п. с. 2.
- тож, на мою думку до літа мають точно тримати!
... по двох причинах:
1) - випитляли з тих затримок виплат і виплачують далі
2) - масштабують свої магазини! - і то, навіть, в країні-агресора
... але, це лише МОЯ думка
- і, навіть, виходячи з вищенаписаного, як би мені не кортіло і не хотілось туди ще влити.... - вливати, покищо, не буду!
- так, як треба хоч трохи помацяти ПРИБУТОК!(а я тільки чекаю і ще буду чекати 2 міс, щоб тільки вийти в 0 )
- бо, як показала недавня "затримка виплат" - ви можете лише тупо дивитись на свій баланс і розуміти, що, на моменті, - ви просто тупо ПОПАЛИ на гроші!
- що просто - зробили вас разом!