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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:29

...птаха щастя завтрашнього дня!©®™

  Мизантрóп написав:Зображення

... дайте вгадаю - посередині Долярчик! :mrgreen:
... на жаль, на фото я покищо зліва :roll:
- тут, "колега по цеху" - посередині, так як вклав туєву хучу грошей і ВЖЕ вивів! - і ВЖЕ отримує зверху шалені %!
- шкода, що скріни не викладає :roll: - але, ми ж джентльмени - віримо один одному на слово! :mrgreen: ("...отут карта мені і пішла!"©) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:42

Долярчик, а хто третій в шляпі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:22

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а хто третій в шляпі?

... думаю, що Ви! :mrgreen:
- все думаєте входити/не входити....
- і хочеться і колиться! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:47

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:01

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а хто третій в шляпі?

... думаю, що Ви! :mrgreen:
- все думаєте входити/не входити....
- і хочеться і колиться! :mrgreen:

Ага...спостерігаю за шоу зі сторони.
Якісь суперечливі цифри учасників піраміди з різних джерел?
Скільки зараз халявщиків тут?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:10

... за крок до перевороту думок ©

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а хто третій в шляпі?

... думаю, що Ви! :mrg:
- все думаєте входити/не входити....
- і хочеться і колиться! :mrg:

Ага...спостерігаю за шоу зі сторони.
Якісь суперечливі цифри учасників піраміди з різних джерел?
Скільки зараз халявщиків тут?

... от і розкрили всіх учасників на фото від Мінзантропа :mrgreen:

п. с.
... Ви про які "суперечливі цифри"?
- що не сходиться?
(про ай-ді - я вже писав, що номер може бути не порядковий, а хаотичний)
- враховуйте, що ті, що зайшли 6-5-4 міс. тому - частина їх могла реінвестувати....
- далі, майже кожен заманює своїх колег, а особливо своїх родичів(жінку/дорослих дітей/брата/сестру і т. д)
(...я теж хотів свою жінку підписати, але реферальні порізали і я ненасмілився)

...отак і "наповнюється" піраміда...
- а так, як вони масштабують магазини - то піраміда зростає ще з більшим темпом....

п. с. 2.
- тож, на мою думку до літа мають точно тримати!
... по двох причинах:
1) - випитляли з тих затримок виплат і виплачують далі :!:
2) - масштабують свої магазини! - і то, навіть, в країні-агресора :!:

... але, це лише МОЯ думка :!:

- і, навіть, виходячи з вищенаписаного, як би мені не кортіло і не хотілось туди ще влити.... - вливати, покищо, не буду!
- так, як треба хоч трохи помацяти ПРИБУТОК!(а я тільки чекаю і ще буду чекати 2 міс, щоб тільки вийти в 0 )
- бо, як показала недавня "затримка виплат" - ви можете лише тупо дивитись на свій баланс і розуміти, що, на моменті, - ви просто тупо ПОПАЛИ на гроші!
- що просто - зробили вас разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:03

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Зашло сегодня в пирамиду 2 моих знакомых. Сумма потерь 5 и 12 тысяч долларов. Говорят перед ними вкидывала тетя 10 000 баксов. Чувствую пирамида еще поживет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:15

  prosecutor написав:Зашло сегодня в пирамиду 2 моих знакомых. Сумма потерь 5 и 12 тысяч долларов. Говорят перед ними вкидывала тетя 10 000 баксов. Чувствую пирамида еще поживет.

Так в сьогодні вихідний. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Выходных не бывает у них. Не нужно дезу лить.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:27

  prosecutor написав:Зашло сегодня в пирамиду 2 моих знакомых. Сумма потерь 5 и 12 тысяч долларов. Говорят перед ними вкидывала тетя 10 000 баксов. Чувствую пирамида еще поживет.

А в Вас який номер в пірамідці з точністю до 5 тисяч...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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