Додано: Суб 08 лют, 2020 17:10

Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик, а хто третій в шляпі? , а хто третій в шляпі?

... думаю, що Ви! :mrg:

- все думаєте входити/не входити....

- і хочеться і колиться! :mrg: ... думаю, що Ви! :mrg:- все думаєте входити/не входити....- і хочеться і колиться! :mrg:

Ага...спостерігаю за шоу зі сторони.

Якісь суперечливі цифри учасників піраміди з різних джерел?

Скільки зараз халявщиків тут? Ага...спостерігаю за шоу зі сторони.Якісь суперечливі цифри учасників піраміди з різних джерел?Скільки зараз халявщиків тут?

... от і розкрили всіх учасників на фото від Мінзантропап. с.... Ви про які "суперечливі цифри"?- що не сходиться?(про ай-ді - я вже писав, що номер може бути не порядковий, а хаотичний)- враховуйте, що ті, що зайшли 6-5-4 міс. тому - частина їх могла реінвестувати....- далі, майже кожен заманює своїх колег, а особливо своїх родичів(жінку/дорослих дітей/брата/сестру і т. д)(...я теж хотів свою жінку підписати, але реферальні порізали і я ненасмілився)...отак і "наповнюється" піраміда...- а так, як вони масштабують магазини - то піраміда зростає ще з більшим темпом....п. с. 2.- тож, на мою думку до літа мають точно тримати!... по двох причинах:1) - випитляли з тих затримок виплат і виплачують далі2) - масштабують свої магазини! - і то, навіть, в країні-агресора... але, це лише МОЯ думка- і, навіть, виходячи з вищенаписаного, як би мені не кортіло і не хотілось туди ще влити.... - вливати, покищо, не буду!- так, як треба хоч трохи помацяти ПРИБУТОК!(а я тільки чекаю і ще буду чекати 2 міс, щоб тільки вийти в 0 )- бо, як показала недавня "затримка виплат" - ви можете лише тупо дивитись на свій баланс і розуміти, що, на моменті, - ви просто тупо ПОПАЛИ на гроші!- що просто - зробили вас разом!