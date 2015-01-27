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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 08 лют, 2020 18:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
З точністю до 10 тисяч. 120000
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:04
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:03
Рrosecutor, на Джерельну в понеділок 10 лютого йдете?
Минулий понеділок лютого 3 в черзі довго стояли? Велика черга була?
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