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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 08 лют, 2020 18:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
З точністю до 10 тисяч. 120000
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:04
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:03
Рrosecutor, на Джерельну в понеділок 10 лютого йдете?
Минулий понеділок лютого 3 в черзі довго стояли? Велика черга була?
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:36
усім скамерам Бе2Бе
заслуженим пірамідчикам і кровавим вбивцям бабусів-дідусів присвячується!!!
+50грн !
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:15
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:11
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... та яких бабусів-дідусів? - рідко хто з них вміє користуватись інетом/реєструватись в особовому кабінеті.... - хіба внуки допоможуть.... - а це вже молодь і має свій розум!
- та і в магазині В2В бачив молодь, або людей до 50р.
- а й справді, дуже зручно вибирати місто і адресу, куди хочете замовити готівку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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