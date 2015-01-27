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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

З точністю до 10 тисяч. 120000
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:04

  prosecutor написав:З точністю до 10 тисяч. 120000

Ок. Дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:03

Рrosecutor, на Джерельну в понеділок 10 лютого йдете?
Минулий понеділок лютого 3 в черзі довго стояли? Велика черга була?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:36

усім скамерам Бе2Бе
заслуженим пірамідчикам і кровавим вбивцям бабусів-дідусів присвячується!!!



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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:15

  Квесторе_поверніться написав:Рrosecutor, на Джерельну в понеділок 10 лютого йдете?
Минулий понеділок лютого 3 в черзі довго стояли? Велика черга була?


Ні, я буду в Дніпрі і заберу там, туди і замовив.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:11

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  greenozon написав:бабусів-дідусів присвячується!!!

... та яких бабусів-дідусів? - рідко хто з них вміє користуватись інетом/реєструватись в особовому кабінеті.... - хіба внуки допоможуть.... - а це вже молодь і має свій розум!
- та і в магазині В2В бачив молодь, або людей до 50р.
  prosecutor написав:я буду в Дніпрі і заберу там, туди і замовив

- а й справді, дуже зручно вибирати місто і адресу, куди хочете замовити готівку :!: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:02

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:28

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Ні, я буду в Дніпрі і заберу там, туди і замовив.

А 3 лютого де забирали кишмиш?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
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