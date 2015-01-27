Нехай фоткає чергу зі спини...щоб не порушити конфіденційність особи і сюди знимки...для історії золотосрібної піраміди.
А потім учасники будуть мірятися наскільки Гонту пощіпали чи Гонта опрокинув їх.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:00
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Нехай фоткає чергу зі спини...щоб не порушити конфіденційність особи і сюди знимки...для історії золотосрібної піраміди.
А потім учасники будуть мірятися наскільки Гонту пощіпали чи Гонта опрокинув їх.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:02
А не можете уточнити відколи кишмиш рубаєте...якщо не секрет?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:13
Ще можливо вже пророблений сценарій як будуть прикривати контору.
Вангую що буде організований наїзд правоохоронних органів, які шось там блокануть і виплати тормознуться.
Організатори зразу почнуть плакатися що незаконний наїзд що гноблять чесну контору.
І народ в піраміді почне бузити...а це вже політична дестабілізація проти влади Зе.
А чим більше народу в піраміді тим більша буза.
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