Додано: Нед 09 лют, 2020 17:13

Ще можливо вже пророблений сценарій як будуть прикривати контору.

Вангую що буде організований наїзд правоохоронних органів, які шось там блокануть і виплати тормознуться.

Організатори зразу почнуть плакатися що незаконний наїзд що гноблять чесну контору.

І народ в піраміді почне бузити...а це вже політична дестабілізація проти влади Зе.

А чим більше народу в піраміді тим більша буза.