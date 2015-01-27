Нехай фоткає чергу зі спини...щоб не порушити конфіденційність особи і сюди знимки...для історії золотосрібної піраміди.
А потім учасники будуть мірятися наскільки Гонту пощіпали чи Гонта опрокинув їх.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:00
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Нехай фоткає чергу зі спини...щоб не порушити конфіденційність особи і сюди знимки...для історії золотосрібної піраміди.
А потім учасники будуть мірятися наскільки Гонту пощіпали чи Гонта опрокинув їх.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:02
А не можете уточнити відколи кишмиш рубаєте...якщо не секрет?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:13
Ще можливо вже пророблений сценарій як будуть прикривати контору.
Вангую що буде організований наїзд правоохоронних органів, які шось там блокануть і виплати тормознуться.
Організатори зразу почнуть плакатися що незаконний наїзд що гноблять чесну контору.
І народ в піраміді почне бузити...а це вже політична дестабілізація проти влади Зе.
А чим більше народу в піраміді тим більша буза.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:34
... свіженьке з Вайбера...
Информация от В2В!
Поздравляем Вас с Днём Святого Валентина!
С 10 по 16 февраля, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5% в неделю.
С баланса, 10% в неделю.
Живите в достатке!
С уважением, В2В!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
побільше вбивайте бабусів і дідусів
нехай КРОВ ллєтться ріками, ур**
+50грн !
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:55
....ще свіжішше з Вайбера....
Информация от В2В
К празднику всех влюблённых, между участниками проекта, сделавшими покупку от 10 000грн(150 000тенге, 400 $) в период с 10 по 16 февраля, включительно, компания В2В проводит розыгрыш 20 туристических путёвок на двоих в Париж.
Розыгрыш состоится 18 февраля.
Желаем всем удачи
Живите в достатке!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:04
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... еееехххххх, Грінозона ковбасить від заздрощів!
- та які там бабусів-дідусів...
- там, переважно ОДНА МОЛОДЬ!!!
...і тільки малий/мізерний % старших!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:37
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:53
Місяць то є 32% в плюсі. Правильно міркую?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:57
То є тривожний сигнал ...ріст на 1% в порівнянні з попереднім тижнем.
Облікова ставка НБУ падає а вони піднімають...в системі не вистачає грошенят...мабуть.
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