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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:00

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:але, знайома піде в понеділок

Нехай фоткає чергу зі спини...щоб не порушити конфіденційність особи і сюди знимки...для історії золотосрібної піраміди.
А потім учасники будуть мірятися наскільки Гонту пощіпали чи Гонта опрокинув їх.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:02

  prosecutor написав:З точністю до 10 тисяч. 120000

А не можете уточнити відколи кишмиш рубаєте...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:13

Ще можливо вже пророблений сценарій як будуть прикривати контору.
Вангую що буде організований наїзд правоохоронних органів, які шось там блокануть і виплати тормознуться.
Організатори зразу почнуть плакатися що незаконний наїзд що гноблять чесну контору.
І народ в піраміді почне бузити...а це вже політична дестабілізація проти влади Зе.
А чим більше народу в піраміді тим більша буза.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:34

... свіженьке з Вайбера...

Информация от В2В!

Поздравляем Вас с Днём Святого Валентина!

С 10 по 16 февраля, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5% в неделю.
С баланса, 10% в неделю.



Живите в достатке!

С уважением, В2В!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:52

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Живите в достатке!

С уважением, В2В!


побільше вбивайте бабусів і дідусів

нехай КРОВ ллєтться ріками, ур**
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:55

....ще свіжішше з Вайбера....

Информация от В2В

К празднику всех влюблённых, между участниками проекта, сделавшими покупку от 10 000грн(150 000тенге, 400 $) в период с 10 по 16 февраля, включительно, компания В2В проводит розыгрыш 20 туристических путёвок на двоих в Париж.
Розыгрыш состоится 18 февраля.
Желаем всем удачи
Живите в достатке!
https://youtu.be/BJV-8N1dUiA
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:04

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... еееехххххх, Грінозона ковбасить від заздрощів! :lol:

- та які там бабусів-дідусів...
- там, переважно ОДНА МОЛОДЬ!!! :!:
...і тільки малий/мізерний % старших! :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:37

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:З точністю до 10 тисяч. 120000

А не можете уточнити відколи кишмиш рубаєте...якщо не секрет?


Минулий раз забирав в Харкові. Та вже місяць рублю бабло на рівному місці.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:53

  prosecutor написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:З точністю до 10 тисяч. 120000

А не можете уточнити відколи кишмиш рубаєте...якщо не секрет?


Минулий раз забирав в Харкові. Та вже місяць рублю бабло на рівному місці.

Місяць то є 32% в плюсі. Правильно міркую?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:57

  Долярчик написав:Информация от В2В!

Поздравляем Вас с Днём Святого Валентина!

С 10 по 16 февраля, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5% в неделю.
С баланса, 10% в неделю.



Живите в достатке!

С уважением, В2В!

То є тривожний сигнал ...ріст на 1% в порівнянні з попереднім тижнем.
Облікова ставка НБУ падає а вони піднімають...в системі не вистачає грошенят...мабуть. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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