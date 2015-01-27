Ще й подарункові сетрифікати дають на 600 грн...ні?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:01
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:46
... за 9тис. - дають подарунковий - 600грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:59
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
....еееехххххх, я б на вашому місці регулярно тут би викладав оцю пісню!
.... так би мовити, дразнив би Грінозона і йому подібних...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:08
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:08
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Минулий раз забирав в Харкові. Та вже місяць рублю бабло на рівному місці.[/quote]
Місяць то є 32% в плюсі. Правильно міркую?[/quote]
Так і є
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