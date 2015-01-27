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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:01

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:от 10 000грн

Ще й подарункові сетрифікати дають на 600 грн...ні?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:от 10 000грн

Ще й подарункові сетрифікати дають на 600 грн...ні?

... за 9тис. - дають подарунковий - 600грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:59

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Минулий раз забирав в Харкові. Та вже місяць рублю бабло на рівному місці

....еееехххххх, я б на вашому місці регулярно тут би викладав оцю пісню! :mrgreen:
.... так би мовити, дразнив би Грінозона і йому подібних... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:08

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:дразнив би Грінозона
Грінозон то сам Гонта,йому пох
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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[/quote]

Минулий раз забирав в Харкові. Та вже місяць рублю бабло на рівному місці.[/quote]
Місяць то є 32% в плюсі. Правильно міркую?[/quote]

Так і є
prosecutor
 
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