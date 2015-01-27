... сьогодні вже не напишу, бо настало завтра...
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:32
... сьогодні вже не напишу, бо настало завтра...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:17
Re: В2В - як дізнатись, коли я зароблю на цій "піраміді"?))
... ладно, хто вам тут ще так розкаже, як не Долярчик
... я сьогодні ще за своїми не заходив...(зайду після роботи)
- а знайома вчора забрала свої...
- годину стояла в черзі...
- на касі поставили двох - на видачу і на прийом.... (на прийом - то без черги)
- і ГОЛОВНЕ:
...(зі слів знайомої) - якщо ви замовили готівку на магазин, то вона вас буде чекати 3 дні, а далі(якщо не прийдете) повертається назад на ваш баланс...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|