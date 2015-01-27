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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:32

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, хватить прикалуватись...доложіть шо сьогодні було на Джерельній?

... сьогодні вже не напишу, бо настало завтра... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:17

Re: В2В - як дізнатись, коли я зароблю на цій "піраміді"?))

... ладно, хто вам тут ще так розкаже, як не Долярчик :D

... я сьогодні ще за своїми не заходив...(зайду після роботи)

- а знайома вчора забрала свої...
- годину стояла в черзі...
- на касі поставили двох - на видачу і на прийом.... (на прийом - то без черги)

- і ГОЛОВНЕ:
...(зі слів знайомої) - якщо ви замовили готівку на магазин, то вона вас буде чекати 3 дні, а далі(якщо не прийдете) повертається назад на ваш баланс...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлень: 7571
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