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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:32

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, хватить прикалуватись...доложіть шо сьогодні було на Джерельній?

... сьогодні вже не напишу, бо настало завтра... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:17

Re: В2В - як дізнатись, коли я зароблю на цій "піраміді"?))

... ладно, хто вам тут ще так розкаже, як не Долярчик :D

... я сьогодні ще за своїми не заходив...(зайду після роботи)

- а знайома вчора забрала свої...
- годину стояла в черзі...
- на касі поставили двох - на видачу і на прийом.... (на прийом - то без черги)

- і ГОЛОВНЕ:
...(зі слів знайомої) - якщо ви замовили готівку на магазин, то вона вас буде чекати 3 дні, а далі(якщо не прийдете) повертається назад на ваш баланс...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:01

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:якщо ви замовили готівку на магазин, то вона вас буде чекати 3 дні

Інші джерела кажуть шо готівка в магазі чекає лише день.
Ось спробуйте сьогодні не забирати чи завтра віддадуть...так і протестуєте.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:15

Судячи з казусів, наших людей ще можна 100500р розводити!))

  Квесторе_поверніться написав:так і протестуєте

... та ну нах :)
- ще знайома казала, що багато хто помилився і відправив свої кошти в Білу Церкву :D
- так, як там в списку вибору - вона є першою і люди автоматом, напевно, клацнули "ок" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:18

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... до речі, знайома знову ходить усміхненою(а не сумною, як недавно)
- цікаво, чи навчать її останні події, чи далі буде реінвестувати? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:09

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:далі буде реінвестувати?

Ні, вже не буде...година в черзі навчила...мабуть.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:17

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:до речі, знайома знову ходить усміхненою(а не сумною, як недавно)

Так знайома затягнула в піраміду не тільки ВАс а і ще багато людей мабуть.
І відчуває відповідальність перед всіма.
Тільки виплати починають пробуксовувати ...вона і сумна.
А заплатять...то і весела.
Але халявщики-пірамідонщики повинні бути готові...виплати можуть припинитися в любий день і назавжди.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:53

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:відправив свої кошти в Білу Церкву

Так це може спеціальна підстава...менше імярекам платити.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:01

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Гроші забрав. Все норм. Був в магазині об 11. Людей не багато. Косимо бабло далі.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:20

  prosecutor написав:Гроші забрав. Все норм. Був в магазині об 11. Людей не багато. Косимо бабло далі.

Так не годиться ...піраміду слід підтримати .... занісши грошенят...шоб Доляреку було чим платити. :)
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