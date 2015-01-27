|
|
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:47
Квесторе_поверніться написав: prosecutor написав:
Гроші забрав. Все норм. Був в магазині об 11. Людей не багато. Косимо бабло далі.
Так не годиться ...піраміду слід підтримати .... занісши грошенят...шоб Доляреку було чим платити.
На цьому тижні зроблю реінвест. Під 10 % тижневих.
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:54
prosecutor написав:
Гроші забрав
... аналогічно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7578
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор