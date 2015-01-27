На цьому тижні зроблю реінвест. Під 10 % тижневих.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:47
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:54
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:48
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 23:21
... для піраміди - що свіжа копійчина, а що ренінвест - і то, і то - добре!
... не добре для них, коли весь свій баланс забирають інвестори...
... до речі, ввечері людей до каси - не було!
- а в залі, щось тільки четверо...
(маю й фотки, але то вже завтра, якщо буду мати настрій, то запіляю.... - особливо, їхню "супер-броньовану" касу )
п. с.
... але я "угораю" від отримання грошей! - ні квитанції, ні нікуя
- сказав моб. номер / касирка ввела в комп / прийшла мені смс з цифрами / назвав їх / дали гроші з фразою: "Живіть в достатку!" / все /занавіс
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 02:48
Додано: Сер 12 лют, 2020 03:06
Благодійний Фонд 'Зим0р0д0к'+ B2Bjewelry = Допомога дітям
Гм...
"Розмір статутного капіталу 0,00 грн."
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:17
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Банкам слід брати приклад.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:08
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Свіжа копійка краще.
Можна випробувати себе в конкурсі...."чи я не лох?".
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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