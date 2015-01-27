- викладаю вчорашні світлини магазину на Джерельній...
- зверніть увагу на супер-броньовану касу ... над склом - нічого нема!..... та темна панель вгорі - то на задній стіні!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:58
ЕКСКЛЮЗИВ ВІД ДОЛЯРЧИКА!!!
... ну що, хто вам тут надасть такі пруфи, як не Долярчик?!
- викладаю вчорашні світлини магазину на Джерельній...
- зверніть увагу на супер-броньовану касу ... над склом - нічого нема!..... та темна панель вгорі - то на задній стіні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:24
...якщо я не помилився, то 3 квітня по другій інвестиції
- бо по першій - то вже вийшов!
...а якщо їх сумувати до купи, то на тиждень раніше вийду в нуль!
- тобто, по-факту, в кінці березня вийду в нуль....(якщо я не помилився, бо не заглядую в особовий кабінет)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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