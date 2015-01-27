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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:58

ЕКСКЛЮЗИВ ВІД ДОЛЯРЧИКА!!!

... ну що, хто вам тут надасть такі пруфи, як не Долярчик?!
- викладаю вчорашні світлини магазину на Джерельній...
- зверніть увагу на супер-броньовану касу :mrgreen: ... над склом - нічого нема!..... та темна панель вгорі - то на задній стіні! :mrgreen:
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:24

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, коли по даті вихід в нуль?
Щоб оцінити інвестиційну чуйку Долярека. :)

...якщо я не помилився, то 3 квітня по другій інвестиції :oops:
- бо по першій - то вже вийшов!

...а якщо їх сумувати до купи, то на тиждень раніше вийду в нуль!
- тобто, по-факту, в кінці березня вийду в нуль....(якщо я не помилився, бо не заглядую в особовий кабінет)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:то 3 квітня по другій інвестиції

То Ви ше 3 січня зайшли?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:33

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Вкладчик1234 написав:По теме: повторяю свой прогноз - топливо для карусели закончится в конце февраля - марте этого года

Долярек, не вірять шо в 0 вийдете.
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